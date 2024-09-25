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عربي-دولي

ما هو شرط يحيى السنوار لوقف إطلاق النار؟ موقع أميركيّ يكشف

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:53
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السّنوار قد يقبل بوقف للنار إذا تمت التهدئة مع "حزب الله".
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