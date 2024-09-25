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بالأرقام... إليكم الأضرار التي خلفتها صواريخ "حزب الله" في إسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:02
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نشر مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل مساء الأربعاء، إحصائية بالأضرار التي نجمت عن إطلاق صواريخ "حزب الله" نحو إسرائيل منذ 8 تشرين الاول 2023 الماضي.

وقال مكتب الصحافة إن "حزب الله" أطلق إلى تاريخ 25 أيلول 2024 أكثر من 9300 مقذوف على إسرائيل.
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وأضاف أن صواريخ "حزب الله" قتلت 49 إسرائيليا وأصابت 372 آخرين.

وأفاد المكتب الحكومي بأنه تم إجلاء 63500 مدني منذ الـ8 من تشرين الاول.

وأشار إلى أن قصف حزب الله لإسرائيل تسبب بحرائق غطت مساحة 197.500.000 متر مربع.

وكثف الحزب هجماته الصاروخية باتجاه إسرائيل، حيث كانت آخر استهدافاته صفد ونهاريا، وأفادت معلومات بأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بصواريخ "حزب الله". (روسيا اليوم)

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