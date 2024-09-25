خلال يومين فقط... كم بلغت تكلفة القتال في إسرائيل؟

Advertisement

ذكر موقع "الميادين" أنّ "حزب الله" كبّد إسرائيل خسائر كبيرة في الشمال عبر توسيع عملياته، حيث بلغت تكلفة القتال 4 مليارات شيكل أيّ أكثر من مليار دولار أميركي خلال اليومين الماضيين فقط.وقال العميد في احتياط الجيش الإسرائيلي والمستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي رام عميناح لـ"القناة الـ12 الإسرائيلية" إنّ "ما يرفع اليوم القتالي بشكل أساسي هو استخدام الصواريخ الاعتراضية، فمن اللحظة التي تُستخدم فيها هذه الصواريخ، فإنّ الكلفة تقفز".وفي ردّه على سؤال عمّا إذا كانت إسرائيل أمام "حدث باهظ جداً"، أجاب عميناح بأنّ "الكلفة المباشرة لتمويل الحرب هي نحو 130 مليار شيكل، أمّا التكلفة غير المباشرة والتي يجب دفعها لاحقاً، فقد تبلغ 250 مليار شيكل". (الميادين)