إستشهاد سيّدة فلسطينيّة وأطفالها الخمسة في قصف إسرائيليّ

أفادت "روسيا اليوم" أنّ 6 أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيليّ شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وذكرت أن قصفا استهدف منزلا يعود لعائلة أبو جزر شمال شرق مدينة رفح.



وأفادت أن الشهداء هم الأم إسلام مازن أبو جزر، وأطفالها حسن وإبراهيم ونور وسيلين وسيلا خليل حسن أبوجزر. (روسيا اليوم)

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