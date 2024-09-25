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عربي-دولي
صحيفة عبرية: نتنياهو مستعد للتفاوض على وقف إطلاق نار مؤقت بلبنان
Lebanon 24
25-09-2024
|
13:15
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أفاد إعلام عبري الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوَّض وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بإخطار الإدارة الأميركية بأن تل أبيب مستعدة للتفاوض بشأن وقف إطلاق نار مؤقت مع "حزب الله" في لبنان.
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وذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم" أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على الترويج لمبادرة لوقف القتال الدائر بين "حزب الله" وإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي (لم تذكر اسمه) أن إسرائيل أبدت استعدادها رغم تقديرها بأن احتمالات نجاح المبادرة الأمريكية الفرنسية ضئيلة.
ولفتت إلى أن نتنياهو فوَّض وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بإخطار الإدارة الأميركية بأن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان.
وأوضح المصدر السياسي أن تقديرات تل أبيب تشير إلى أنه لا يوجد احتمال كبير لاستكمال المبادرة الأميركية الفرنسية، مشيرا إلى أن "رفض نصر الله سيعطي إسرائيل الشرعية لتعميق العملية العسكرية أمام الحزب". (الأناضول)
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