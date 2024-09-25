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عربي-دولي

"في غضون ساعات"... مسؤول في البيت الأبيض: نتوقع ردا من لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 23:38
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قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن يقرر لبنان وإسرائيل "في غضون ساعات" ما إذا كانا يقبلان بالاستجابة لهذا النداء.

وأضاف أن "دعوة الدول العشر، لم تشمل غزة، لكننا نامل في أن يوفر وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، المجال والمساحة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى".
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وفي وقت سابق الأربعاء، دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في بيان مشترك إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وحث البيان الذي صدر عن عشر دول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، ودعا جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت فورا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي اب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي نص على وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية لحرب مع إسرائيل استمرت 34 يوماً.

والدول العشر الموقعة على البيان هي: الولايات المتحدة الأميركية – أستراليا – كندا – الاتحاد الأوربي – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – اليابان – السعودية – الإمارات – قطر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي. (الحرة)
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