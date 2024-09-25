هل يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي بزيلينسكي في واشنطن؟

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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنه لن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.وقال جونسون للصحفيين، يوم الأربعاء: "لم يكن بإمكاني إضافة اللقاء مع زيلينسكي على جدولي لهذا الأسبوع لأنه حافل بالأحداث، كما يمكنكم أن تلاحظوا".وأضاف رئيس مجلس النواب أنه ليس على قناعة بأنه سيكون موجودا في واشنطن يوم الخميس.ومن المخطط أن يعقد زيلينسكي لقاءين منفصلين مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته والمرشحة للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في واشنطن.وكان جونسون قد طالب زيلينسكي بإقالة السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن أوكسانا ماكاروفا بسبب تنظيمها لزيارة زيلينسكي لمصنع عسكري في ولاية بنسلفانيا يوم الأحد الماضي.واعتبر جونسون زيارة زيلينسكي لولاية متأرجحة "تدخلا في الانتخابات" الأمريكية، متهما إياه بالتعاون مع حملة الديمقراطيين الانتخابية.