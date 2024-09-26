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عربي-دولي

واشنطن: أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من الجوع

Lebanon 24
26-09-2024 | 00:10
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قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الأربعاء، إن أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من الجوع بسبب الحرب الدائرة في السودان.

وأعلنت المبعوثة الأميركية أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية جديدة حجمها 424 مليون دولار لشعب السودان.
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واندلعت الحرب في السودان في منتصف نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبيل إجراء كان سيتم بموجبه نقل السلطة إلى المدنيين.


وقالت ليندا: "يواجه أكثر من 25 مليون سوداني جوعا شديدا، ويعيش كثيرون في مجاعة.. وفر نحو 11مليون من منازلهم فيما أصبحت أسوأ أزمة إنسانية على الكوكب"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.


وأضافت: "لا بد أن نلزم الطرفين المتحاربين بقبول هدن إنسانية في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى معرضة بشدة للخطر، بالإضافة إلى تذليل العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية من جميع الطرق وإلقاء أسلحتهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وذكرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن الإعلان يرفع إجمالي التمويل الأميركي منذ اندلاع الحرب إلى ملياري دولار. (سكاي نيوز)
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