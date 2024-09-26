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عربي-دولي

روما تشيد بدور تونس في منع المهاجرين من الوصول لأوروبا

Lebanon 24
26-09-2024 | 00:26
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قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتدوزي يوم الأربعاء إن السلطات التونسية منعت منذ بداية العام 2024 أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الأوروبية.


وأضاف الوزير الإيطالي في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الرقم يظهر التزام دول انطلاق وعبور المهاجرين في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي عامي 2023 و2024،شهدت تونس تدفقا قياسيا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء رغبة منهم في بلوغ أوروبا الأمر الذي أثار انزعاجا محليا خاصة بعد "تكتل" المهاجرين وانتشارهم في مخيمات في عدة مدن تونسية.
وفي أكثر من مرة شدد الرئيس قيس سعيد على رفضه أن تكون بلاده أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم. (روسيا اليوم)

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