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عربي-دولي
مشروع قرار في الكونغرس الأميركي لحجب أسلحة بـ20 مليار دولار عن إسرائيل
Lebanon 24
26-09-2024
|
01:24
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أعلن العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز أنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في تشرين الثاني المقبل.
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وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".
وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".
واتهم السيناتور الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
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