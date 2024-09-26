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تايوان ترصد 43 طائرة عسكرية و8 سفن حربية صينية

Lebanon 24
26-09-2024 | 01:34
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، 43 طائرة عسكرية و8 سفن حربية صينية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "34 طائرة من هذه الطائرات، عبرت الخط المتوسط ودخلت جنوب غرب وشرق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية".
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وأضافت أنّ "هذه التحرّكات حدثت خلال فترة 24 ساعة، انتهت عند الساعة 6:00 من صباح اليوم الخميس"، وتابعت "لقد رصدنا الوضع وتعاملنا معه كما ينبغي".

ويأتي هذا التطور بعيد إعلان وسائل إعلام يابانية، أنّ سفينة حربية يابانية عبرت، أمس الأربعاء، مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري، الذي تؤكد الصين سيادتها عليه.
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