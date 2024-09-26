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5 شهداء في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

Lebanon 24
26-09-2024 | 01:57
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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه "تم انتشال جثمان شهيد وعدد من الجرحى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة كلاب وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع"، مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.
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ونقلت عن مصادر طبية أن قصفا آخر استهدف منزلاً في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط 3 وإصابة آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت وفا أن "طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثمان شهيدة و 9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم".
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