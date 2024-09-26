Advertisement

عربي-دولي

مسيّرة أوكرانية أرسلت لقتل جندي روسي.. لكنها أنقذته وفيديو يوثق!

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1252223-638629408818380313.jpg
Doc-P-1252223-638629408818380313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسيّرة أوكرانية أرسلت بهدف قتل جندي روسي لكنها غيّرت الهدف بشكل مفاجئ.

ونشرت كتيبة K-2، التي تعد جزءا من اللواء 54 للجيش الأوكراني، الفيديو الذي يظهر تعبيرات الوجه المتوترة للجندي الروسي المصاب، ولكن من غير الواضح أين أو متى تم تصوير الفيديو أو ما يثبت أن الجندي روسي فعلا.
Advertisement


وبحسب ما نشرته صحيفة "تلغراف"، يبدأ الفيديو برصد الطائرة للجندي الروسي المصاب مستلقيا تحت قوس ترابي.
 
وقد أسقطت الطائرة بدون طيار الأوكرانية قنبلة يدوية بالقرب من الجندي المصاب لكنها فشلت في قتله. ولاحقا، عادت الطائرة إلى الخندق لتكتشف أن الجندي المصاب زحف بعيدا عن القوس الترابي واستلقى على ظهره، يتوسل لإنقاذه. ثم تغادر الطائرة لتعود بزجاجة ماء وملاحظة تحتوي على تعليمات لمساعدة الجندي على الوصول إلى مواقع الجيش الأوكراني.

وبحسب الفيديو، يخرج الجندي الروسي حقنة من جيبه ويحقنها في ذراعه اليسرى، ثم يشير إلى الطائرة بأنه يريد تدخين سيجارة، فيخرج علبة السجائر من جيبه ويشعل سيجارة.

ويصل الجندي الروسي المصاب في النهاية إلى خندق أوكراني حيث ينهار على الأرض الترابية منهكا.
 
 




ويستمر القتال بين روسيا وأوكرانيا مخلفا الكثير من القتلى والدمار دون القدرة حتى اليوم على حسم الصراع المعقد والممتد لسنوات بين الطرفين. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:09 | 2024-09-26
05:09 | 2024-09-26
04:50 | 2024-09-26
04:33 | 2024-09-26
04:22 | 2024-09-26
04:20 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24