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عربي-دولي

كوريا الشمالية قادرة على إنتاج عشرات الأسلحة النووية.. جارتها الجنوبية تكشف

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:20
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أعلن عضو في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، نقلا عن جهاز المخابرات في بلاده إن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم واليورانيوم لإنتاج عشرات الأسلحة النووية على الأقل.

وأوضح لي سيونغ كويون عضو اللجنة البرلمانية للمخابرات أن الجهاز يرى أيضا أنه من المحتمل أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر.
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وخلص تقرير لاتحاد العلماء الأميركيين في تموز إلى أن بيونغ يانغ ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ما يصل إلى 90 رأسا نووية، لكنها ربما نجحت في تجميع ما يقرب من 50 فقط.

وقال النائب الكوري الجنوبي إن من النادر أن تنشر وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية تقارير عن زيارة للزعيم كيم جونغ أون لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، مما يشير إلى أن التقرير الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر كان يهدف على الأرجح إلى إرسال رسالة إلى واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتقول بيونغيانغ إن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، التي تحملها ضرورية لمواجهة التهديدات من الولايات المتحدة وحلفائها.(سكاي نيوز)

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