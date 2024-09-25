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عربي-دولي
قطر: لا علم لنا بارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ومقترح غزة
Lebanon 24
25-09-2024
|
17:18
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نفت وزارة الخارجية القطرية علمها بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، خلال الإحاطة الاعلامية الأسبوعية اليوم الخميس، أنه "لا يوجد حتى الآن مسار وساطة رسمي يعمل على وقف إطلاق النار في لبنان".
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وأوضح الأنصاري أنه "لا علم لنا بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة".
وفي وقت سابق، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء، والتي تستمر حتى نهاية أيلول الجاري.
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