بدا الانسجام واضحا بينهما.. صور ماسك ورئيسة وزراء دولة أوروبية تغزو التواصل

اجتاحت صور الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني منصة "إكس" خلال الساعات الماضية، وقد بدا الانسجام واضحا بينهما.



وعلق العديد من المغردين على المشاهد التي جمعت بينهما، لاسيما بعد وصف ماسك للسياسية الإيطالية بالجميلة.

واستحوذت صورة دون غيرها على انتباه العديد من المعلقين، خاصة أن ميلوني بدت فيها تنظر بإعجاب ومحبة، محدقة في عيني مالك "سبايس إكس" و"تسلا"، فضلا عن منصة التغريد الشهيرة، خلال حفل توزيع جوائز "المواطن العالمي في مدينة نيويورك" يوم الاثنين الماضي.



ولعل ما زاد من نار الشائعات حول وجود علاقة غرامية بينهما، تسليم ماسك ميلوني الجائزة الفخرية. (العربية)