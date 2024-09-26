بدا الانسجام واضحا بينهما.. صور ماسك ورئيسة وزراء دولة أوروبية تغزو التواصل

اجتاحت صور الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني منصة "إكس" خلال الساعات الماضية، وقد بدا الانسجام واضحا بينهما.
وعلق العديد من المغردين على المشاهد التي جمعت بينهما، لاسيما بعد وصف ماسك للسياسية الإيطالية بالجميلة.
واستحوذت صورة دون غيرها على انتباه العديد من المعلقين، خاصة أن ميلوني بدت فيها تنظر بإعجاب ومحبة، محدقة في عيني مالك "سبايس إكس" و"تسلا"، فضلا عن منصة التغريد الشهيرة، خلال حفل توزيع جوائز "المواطن العالمي في مدينة نيويورك" يوم الاثنين الماضي.
ولعل ما زاد من نار الشائعات حول وجود علاقة غرامية بينهما، تسليم ماسك ميلوني الجائزة الفخرية. (العربية)
وخرج ماسك عن صمته نافيا بتعليق له على إكس أمس، وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالسياسية الإيطالية الشقراء. وكتب ردًا على منشور لصورة تظهرهما يحدقان في عيون بعضهما على طاولة العشاء: "كنت هناك مع أمي... لا توجد أي علاقة رومانسية على الإطلاق مع رئيسة الوزراء ميلوني".