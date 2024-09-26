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صحة غزة تستنكر نبش الجيش الإسرائيلي القبور وسرقة الجثث

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:20
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استنكرت وزارة الصحة في غزة "نبش الجيش الإسرائيلي القبور وسرقة الجثامين ومن ثم إرسالها إلى القطاع في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية".
وقالت صحة غزة في بيان لها اليوم، إنها "حاولت إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتمام عملية التنسيق مع الاحتلال، إلا أنها اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا".
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وأوضحت صحة غزة أنه "أمام هذه المعطيات وإ"كراما لشهدائنا تم تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع الجثامين بما يليق بهم، واستلامهم اليوم تمهيدا لدفنهم.
وحملت الوزارة "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الانسانية وغير الأخلاقية مع الجثامين"، موجهة دعوة إلى "الجهات الدولية للقيام بدورها والضغط على الاحتلال للتعامل مع هذه القضايا حسب المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها". (روسيا اليوم)

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