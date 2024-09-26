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عربي-دولي

بجملة "نحن نحبك يا أوروبا".. قاصر قرصن شبكات "الواي فاي" في بريطانيا

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:24
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حدث أمني إلكتروني كبير ضرب شبكات الـ"واي فاي" العامة في أوروبا من خلال عملية قرصنة ضربت أكبر محطات السكك الحديد في البلاد.

وواجه الركاب الذين حاولوا تسجيل الدخول إلى شبكة الـ"واي فاي" في بعض المحطات، بما فيها بيكاديللي في مانشستر ونيو ستريت في برمنغهام و11 في لندن، مساء الأربعاء، صفحة مكتوب عليها "نحن نحبك يا أوروبا"، تليها "رسالة معادية للإسلام" تسرد سلسلة من الهجمات الإرهابية.
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وقالت شركة "نتورك ريل"، التي تدير المحطات، إن شبكة الـ"واي فاي" تم إيقاف تشغيلها ولم يتم أخذ بيانات الركاب.

وأضافت الشركة في بيان أن "شرطة النقل البريطانية تحقق في الحادث"، مشيرة إلى أنه "يتم تقديم هذه الخدمة عبر طرف ثالث وتم تعليقها أثناء إجراء التحقيق".

يأتي الحادث في أعقاب هجوم إلكتروني أكثر إزعاجا مطلع سبتمبر استهدف هيئة النقل في لندن، التي تدير نظام الحافلات والمترو وقطارات الضواحي بالعاصمة البريطانية.

وقالت هيئة النقل في لندن إن بعض أسماء العملاء وتفاصيل الاتصال وربما تفاصيل الحسابات المصرفية تم الكشف عنها خلال الهجوم، الذي تحقق فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما بسبب الهجوم، وجرى استجوابه وإطلاق سراحه بكفالة دون توجيه اتهامات إليه. (سكاي نيوز)

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