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بايدن يعلن تقديم مساعدة عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:15
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، "زيادة" في المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك نحو 8 مليار دولار من المساعدات العسكرية والذخائر الجديدة البعيدة المدى، قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وقال بايدن في بيان "اليوم، أعلن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب"، ومن غير أن يعلن منح الضوء الأخضر المأمول من كييف لاستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع ضد روسيا.
وأعلن بايدن، الخميس، عقد اجتماع قمة لخمسين من حلفاء أوكرانيا في تشرين الأول في ألمانيا.
وقال في بيان "سأعقد اجتماعا على مستوى القادة لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في ألمانيا الشهر المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".
(الحرة)
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