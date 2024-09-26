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عربي-دولي

إثر العدوان على لبنان.. "رايتس ووتش" تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:45
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دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؛ جراء "العدوان" الراهن الذي تشنه على لبنان.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الاثنين "استشهد المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم".
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ودعت المنظمة "الحلفاء الأساسيين لإسرائيل إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها؛ نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة".
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى "أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل".
وأردفت: "وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة". (الأناضول)
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