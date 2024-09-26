Advertisement

عربي-دولي

دعماً لجهودها العسكرية.. مساعدات أميركية كبيرة لإسرائيل

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1252523-638629719469637456.png
Doc-P-1252523-638629719469637456.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إسرائيل إنها ستحصل على حزمة مساعدات أميركية قيمتها 8.7 مليار دولار.

وأوضحت إسرائيل أنّ المُساعدات هي لدعم جهودها العسكرية الجارية
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": إسرائيل ستحصل على حزمة مساعدات أميركية قيمتها 8,7 مليارات دولار
lebanon 24
27/09/2024 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية للتلفزيون العربي: نحتاج إلى مساعدات كبيرة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
27/09/2024 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: نواصل توفير مساعدات أمنية لإسرائيل لتتمكن من الدفاع عن نفسها
lebanon 24
27/09/2024 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطرح قريبا بدائل لتوزيع المساعدات بشمال غزة
lebanon 24
27/09/2024 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

مساعدات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2024-09-26
16:31 | 2024-09-26
16:00 | 2024-09-26
16:00 | 2024-09-26
15:53 | 2024-09-26
15:44 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24