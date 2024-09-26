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عربي-دولي
دعماً لجهودها العسكرية.. مساعدات أميركية كبيرة لإسرائيل
Lebanon 24
26-09-2024
|
11:22
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أعلنت إسرائيل إنها ستحصل على حزمة مساعدات أميركية قيمتها 8.7 مليار دولار.
وأوضحت إسرائيل أنّ المُساعدات هي لدعم جهودها العسكرية الجارية
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