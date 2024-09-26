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ارتفاع مقلق في وفيات الكوليرا بالسودان.. 473 ضحية والمرض يتفشى بسرعة

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:08
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نشبت معارك ضارية جديدة في العاصمة السودانية، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة قتلى تفشي وباء الكوليرا المتفاقم في البلاد، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

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وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، أن حصيلة القتلى جراء تفشي الكوليرا في السودان قفزت بنحو 100 أو ما يقرب من 20 بالمئة خلال يومين فقط، في إشارة مقلقة لانتشار المرض بسرعة أكبر.

وقال مسؤولون صحيون إن 473 شخصا لقوا حتفهم بسبب الكوليرا منذ بدء موسم الأمطار في البلاد قبل شهرين.

وأفادت وزارة الصحة، الأربعاء، بظهور 14944 حالة إصابة بالكوليرا في 10 ولايات، مع ظهور 386 حالة جديدة.

وقالت إن 6 أشخاص توفوا الثلاثاء وحده في 6 ولايات.

وسلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 404 لاف جرعة لقاح للسودان في 9 أيلول، ومن المتوقع إطلاق حملات تطعيم في الولايات المنكوبة.

ونفذ الجيش السوداني عملية عسكرية في الساعات الأولى من صباح الخميس بهدف السيطرة على عدة مناطق بالخرطوم كانت خاضعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن التحركات العسكرية والغارات الجوية للجيش تكثفت بمنطقتي الخرطوم وأم درمان، وهي الأعنف التي تشهدها العاصمة منذ أشهر.

وأكد متحدث عسكري سوداني استمرار العمليات، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

فيما ردت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة.

ويخاطر الاحتدام الحالي للقتال بتوسيع وترسيخ الصراع المسلح؛ واستقطاب عرقي أعمق للمجتمع السوداني، وبالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. (سكاي نيوز) 
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