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عربي-دولي

"فخّ الموت"... هذا ما ينتظر إسرائيل في حال شنّت هجوماً بريّاً على لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 15:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تحدّثت عما يُمكن أن يتعرّض له الجيش الإسرائيلي في حال بدأ الهجوم البري على لبنان، الذي "سيكون بمثابة فخ الموت الذي يعده حزب الله.

ويأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إستعداده لشنّ هجوم بري محتمل على لبنان، واستدعاءه لواءين احتياطيين لتنفيذهم ما وصف بـ "مهام عملياتية" على الجبهة الشمالية.
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لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكّدت أنّه على الرغم من نقل القوات النظامية والاحتياطية في الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الشمالية، بما في ذلك الفرقة 98، إلا أنه "لا يوجد استعداد فوري للدخول البري إلى لبنان".

وفي الوقت عينه، ترى أغلبية القيادة العليا أن إسرائيل ارتكبت خطأ مأسوياً ومريراً في موضوع الدخول البري إلى لبنان مرتين من قبل في عامي 1982 و2006"، وعليها ألا تدخل مرةً جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنّ سلوك إسرائيل اليوم يشبه سلوكها في بداية حرب عام 2006، حيث اعتقدت أنها ستهزم حزب الله من خلال القوة الجوية ومن دون غزو بري.

وعندما فشل ذلك، واستمر حزب الله في إطلاق النار على المدن والبلدات في إسرائيل، اضطرت إسرائيل إلى غزو لبنان، وهو الغزو والحرب "التي لم تحقق أيّاً من أهدافها". (الميادين)
 
 
 
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