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عربي-دولي

الدنمارك تؤكد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل موثوق للنزاع في الصحراء الغربية

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:31
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أكّدت الدنمارك، الخميس، أنّها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الّذي تقدم به المغرب في 2007 "مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأمّمي الجاري وأساساً جيّداً من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف".

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وجاء في بيان مشترك، تمّ اعتماده عقب محادثات أجراها، الأربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف"، حسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجدد الطرفان، في البيان المشترك، دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار التحركات الدولية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية. (سكاي نيوز) 
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