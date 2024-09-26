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عربي-دولي

هاريس تعلن دعمها اوكرانيا: تنازلها عن أراض هو صيغة للاستسلام وليس السلام

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:44
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شددت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، الخميس، على أن المقترحات التي من شأنها تنازل أوكرانيا عن أجزاء كبيرة من أراضيها ذات السيادة هي مقترحات للاستسلام وليس السلام.

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أتت تصريحات هاريس عقب اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، الخميس، وردا على تعليقات أدلى بها الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، الذي دعا إلى تنازل أوكرانيا عن أجزاء من أراضي التي أصبحت خاضعة للسيطرة الروسية مقابل التوصل إلى السلام.

وأكدت هاريس أن "دعمها للشعب الأوكراني راسخ".

وقالت هاريس لزيلينسكي في البيت الأبيض إن "الشعب الأوكراني يدافع بشجاعة عن دياره ووطنه وحريته وديمقراطيته في مواجهة دكتاتور وحشي"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 
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