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إسرائيل تعترض صاروخاً يمنياً

Lebanon 24
26-09-2024 | 19:19
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه "اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل حيث دوّت صافرات الإنذار"، مشيراً إلى أن "عملية الاعتراض أسفرت عن دويّ انفجارات وتساقط شظايا".

وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إن "صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن"، مؤكداً أنّ "الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو (السهم)".
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