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عربي-دولي
السلطات الأميركية ستصدر غتهامات جنائية بشأن اختراق إيراني لحملة ترامب
Lebanon 24
26-09-2024
|
19:32
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أفاد موقع "بوليتيكو" يوم الخميس بأن "هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة، وجهت اتهامات إلى عدد من الإيرانيين فيما يتعلق باختراق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب".
وذكرت شبكة "أي بي سي نيوز" الخميس نقلاً عن مصادر أن مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين، يعتزمون الإعلان عن اتهامات جنائية الجمعة فيما يتعلق باختراق إيراني مشتبه به لرسائل بريد إلكتروني لأعضاء في حملة ترامب.
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ودعا الرئيس الأميركي السابق الأربعاء إلى التلويح بتدمير إيران إذا ألحقت ضرراً بمرشح للانتخابات الأميركية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها".
وأكّد ترامب أن "حياته مهدّدة بشكل مباشر من إيران".
وأشار فريق حملته إلى أنه "تلقّى معلومات من الاستخبارات الأميركية عن تهديدات ملموسة بالاغتيال ضد المرشّح الجمهوري، صادرة من إيران".
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