صورة مفبركة تثير الجدل... "هاريس مع المطرب ديدي"؟

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وفي السابع عشر من أيلول ألقى عملاء فيدراليون القبض على "ديدي"، في مانهاتن، بناء على لائحة اتهام سرية جرى تقديمها من هيئة محلفين كبرى، فيما يتهم بالاتجار بالجنس والابتزاز، والتي ينفيها المطرب.وبعد التحقق من الصورة، تبين أنه تم تعديلها رقميا، والأصلية منها تعود إلى عام 2001، حيث تظهر فيها هاريس برفقة مقدم البرامج، مونتيل ويليامز وابنته أشلي.وكانت الصورة قد التقطت في فعالية عن مرض التصلب اللويحي عقدت في كاليفورنيا.وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها معلومات مضللة عن المرشحة الديمقراطية، هاريس، إذ انتشر خلال الأيام الماضية مقطعا مصورا لها وهي تتحدث بتلعثم، وكأنها في حالة سكر.تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس وهي تتحدث في إحدى فعاليات حملتها الانتخابية بلغة متلعثمة وكأنها في حالة "سكر".