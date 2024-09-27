نتنياهو دعم فكرة "الممر الآمن" للسنوار... هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي

قال مصدر مرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في زيارته إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأخير "دعم فكرة إنشاء ممر آمن" لخروج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، من قطاع غزة، وذلك وفقا لتقرير نشرته قناة "i24news".

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ونوه المصدر بأن "توفير ممر آمن للسنوار هي فكرة طرحها (منسق شؤون الرهائن والمفقودين) غال هيرش، وجرى دعمها من قبل رئيس الوزراء".

وفيما يتعلق بصفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، التي فشل المتفاوضون في الوصول إليها منذ أشهر، قال المصدر إن "هناك اتصالات طوال الوقت. ولا يزال رئيس الموساد يجري الزيارات في محاولة دفع الاتصالات".

وتابع: "لا نعلم إذا كان السنوار ليس على قيد الحياة، لكن ما زالت أخباره منقطعة. لقد مرت أسابيع، وإذا كان قد مات، فإننا نعتقد أنه قد يكون الأمر مهما بالنسبة للاتفاق، وفي الوقت الحالي، لا نتلقى أية إشارة من حماس".



دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على وقف الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وقال إن إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريبا ولم يعد صالحا للحياة.

وأضاف: "كانت هناك محاولة في الآونة الأخيرة لمناقشة قضايا أقل إشكالية، مثل الإفراج عن السجناء (الفلسطينيين) الأمنيين، في محاولة لاصطياد موافقة حماس أو بادرة اهتمام منها، لكنها لا تستجيب لذلك أيضًا".



وبالنسبة للعلاقات مع الوسيطين مصر وقطر، اللتين عبرتا مؤخرا عن غضبهما من تصرفات إسرائيل، فقال المصدر إنه "لم يتم حرق أي جسور مع الوسطاء والعلاقات مستمرة".

أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل 15 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن إسرائيل طرحت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير السنوار.



وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وفق الهيئة، على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع من عناصر حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وتضمن الاقتراح، إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ونزع سلاح الفصائل في غزة، وتطبيق آلية حكم أخرى في القطاع، وإنهاء الحرب. (الحرة)