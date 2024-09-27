ترامب يكشف تلقيه رسالة من زيلينسكي بصورة على "تروث"

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على الرغم من توتر العلاقات بين المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي الذي تعرض لانتقادات عدة من الرئيس الأميركي السابق، كشف الأخير رسالة تلقاها من زيلينسكي.فقد نشر ترامب في خطوة غير معتادة دبلوماسيا، على حسابه في "تروث سوشيل" صورة رسالة تلقاها من الضيف الأوكراني الذي يزور نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.ما السبب؟أما السبب فيعود على ما يبدو إلى خرصه على إظهار الزعيم الأوكراني متلهفا للقاء ترامب، الذي قد يعود إلى البيت الأبيض ثانية في الانتخابات المراقبة في الخامس من نوفمبر.وقال زيلينسكي في الرسالة إنه يتحدث دائمًا "باحترام كبير" عن ترامب.كما أكد أنهما "يجب أن يسعيا جاهدين لفهم بعضهما البعض والبقاء على اتصال وثيق". وكتب: "جميعنا في أوكرانيا نريد إنهاء هذه الحرب بسلام عادل.. لكننا نعلم أنه بدون أميركا من المستحيل تحقيق ذلك. ولهذا السبب علينا أن نسعى جاهدين لفهم بعضنا البعض والبقاء على اتصال وثيق."كما أضاف في الرسالة التي تم تسليمها إلى ترامب عبر دينيس سينيك، نائب رئيس بعثة السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة: "منذ أيام، طلبت مقابلتك، وأريد حقًا أن أسمع أفكارك بشكل مباشر..". وتابع اسمح لي أن أعرف إذا كنت ستتواجد في المدينة في ذلك الوقت، إذ أود حقاً أن نجتمع."وفي حديثه للصحفيين مساء أمس الخميس، أكد المرشح الجمهوري أنه سيلتقي زيلينسكي اليوم الجمعة.خطوة غير مسبوقةومن النادر عامة، أن يتم الكشف عن محادثة خلف الكواليس بين اثنين من السياسيين علناً، خاصة من قبل أحد المحاورين أنفسهم. إذ قد تفهم هذه الخطوة وكأنها محاولة لاحراج زيلينسكيلاسيما أن منشور ترامب أتى وسط تصاعد التوترات بين الرجلين، إثر تكثيف المرشح الجمهوري لانتقاداته تجاه أوكرانيا ورئيسها خلال تجمعاته الانتخابية.إذ وصفه في أحد الخطابات بـ "البائع المتفوق". كما حمله أكثر من مرة مسؤولية استمرار الحرب مع الروس. وقال في خطاب ألقاه في مينت هيل بولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع فلاديمير بوتين، وإن البلاد دُمرت بسبب رفضه التفاوض."كما اقترح مرة أن تتنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها إلى روسيا، فيحل الصراع!(العربية)