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عربي-دولي

في الضفة: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة.. ومواجهات عنيفة مع الفلسطينيين

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:53
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قامت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع ناشطين فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر محلية، باندلاع مواجهات مع قوات الجيش التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية.
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وبحسب المصادر فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا قريتي صفا وكفر نعمة غرب رام الله بعدة آليات، وتحركت الآليات في أحياء عدة، دون أنباء عن اعتقالات.

كما واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ16 على التوالي، منع رفع أذان صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "قوات الاحتلال منعت رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الابراهيمي منذ 16 يوما، وذلك للسماح للمستعمرين (المستوطنين) بأداء طقوس تلمودية في الجزء المغتصب من الحرم، حيث تقع غرفة الأذان".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشدد من إجراءاته على بوابات الحرم، والحواجز العسكرية المؤدية إليه، في محاولة لمنع المصلين والزائرين من الوصول.(سكاي نيوز)



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