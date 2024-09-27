بعد افتضاح أمرها.. أم تحاول قتل طفلتها بحقنة أنسولين

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بالحبس 47 سنة، على أم حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالأنسولين بقصد قتلها.



Advertisement

كما حكمت محكمة الاستئناف الكويتية على عشيق الأم، بالحبس لمدة 15 عاما. (روسيا اليوم) وقال حساب "المجلس" الكويتي عبر منصة "إكس"، إن الأم سهلت لصديقها هتك عرض ابنتها، وانتقمت من ابنتها بعد اكتشافها علاقتها المحرمة ومنعت أبناءها من حقوقهم الأساسية.كما حكمت محكمة الاستئناف الكويتية على عشيق الأم، بالحبس لمدة 15 عاما. (روسيا اليوم)