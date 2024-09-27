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عربي-دولي

بعد افتضاح أمرها.. أم تحاول قتل طفلتها بحقنة أنسولين

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:03
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أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بالحبس 47 سنة، على أم حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالأنسولين بقصد قتلها.
 
وقال حساب "المجلس" الكويتي عبر منصة "إكس"، إن الأم سهلت لصديقها هتك عرض ابنتها، وانتقمت من ابنتها بعد اكتشافها علاقتها المحرمة ومنعت أبناءها من حقوقهم الأساسية.
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كما حكمت محكمة الاستئناف الكويتية على عشيق الأم، بالحبس لمدة 15 عاما. (روسيا اليوم)

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