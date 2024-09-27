"الحوثي" تتبنى قصف تل أبيب بصاروخ باليستي الليلة الماضية

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أعلنت جماعة الحوثي قصف مدينتي تل أبيب وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل، ليل الخميس الجمعة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.وقال المتحدث العسكري للحوثيين، في بيان مصور، إن جماعته "نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان في فلسطين المحتلة".وأضاف موضحا: "استهدفنا منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع (فلسطين 2)، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان بطائرة مسيرة من نوع (يافا)".وأشار إلى أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بنجاح"، متوعدا بـ"مزيد من الضربات؛ انتصارا لدماء الأخوة في فلسطين ولبنان".