فنلندا تستعد لإنشاء مقر قيادة برية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية

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وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، بعد الغزو الواسع الذي شنته روسيا المجاورة على أوكرانيا عام 2022.وقال هاكينن، في متابعة لإعلان سابق أصدره في حزيران "قررت هذا الصباح أننا سنقترح على حلف شمال الأطلسي إنشاء القيادة بالاشتراك مع مقر الجيش في ميكيلي".وسيعمل المقر تحت قيادة قوة نورفولك المشتركة التابعة للحلف ومقرها الولايات المتحدة وبالاشتراك مع قيادة القوة البرية الفنلندية التي تتمركز بالفعل في ميكيلي على بعد ساعتين بالسيارة من الحدود الفنلندية الروسية.وقال هاكينن في مؤتمر صحفي إن القيادة ستحظى في البداية بميزانية سنوية قدرها 8.5 مليون يورو (9.5 مليون دولار). (سكاي نيوز)