Advertisement

عربي-دولي

فنلندا تستعد لإنشاء مقر قيادة برية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1253005-638630511944432628.png
Doc-P-1253005-638630511944432628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكينن، الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي سينشئ مقرا لقيادة برية جديدة في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية العام المقبل، ستكون مكلفة بقيادة عمليات القوة البرية للحلف في شمال أوروبا في حالة نشوب نزاع عسكري.
Advertisement

وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، بعد الغزو الواسع الذي شنته روسيا المجاورة على أوكرانيا عام 2022.


وقال هاكينن، في متابعة لإعلان سابق أصدره في حزيران "قررت هذا الصباح أننا سنقترح على حلف شمال الأطلسي إنشاء القيادة بالاشتراك مع مقر الجيش في ميكيلي".

وسيعمل المقر تحت قيادة قوة نورفولك المشتركة التابعة للحلف ومقرها الولايات المتحدة وبالاشتراك مع قيادة القوة البرية الفنلندية التي تتمركز بالفعل في ميكيلي على بعد ساعتين بالسيارة من الحدود الفنلندية الروسية.


وقال هاكينن في مؤتمر صحفي إن القيادة ستحظى في البداية بميزانية سنوية قدرها 8.5 مليون يورو (9.5 مليون دولار). (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2024-09-27
11:40 | 2024-09-27
11:10 | 2024-09-27
11:08 | 2024-09-27
11:04 | 2024-09-27
11:00 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24