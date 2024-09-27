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عربي-دولي

في غزة... مسلحون أطلقوا أكثر من 90 رصاصة على إسلام حجازي

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:29
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قتل مسلحون مديرة البرامج في مؤسسة "HEAL PALESTINE" إسلام حجازي في خان يونس في غزة.
 
وبحسب مصادر "الحدث"، فإنّ المسلحين أطلقوا أكثر من 90 رصاصة على حجازي.
 
 
 
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غزة

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