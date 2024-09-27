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عربي-دولي

مباحثات أردنية روسية موسعة تتناول العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:45
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بحث الأردن وروسيا العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير بالضفة الغربية، محذرين من اندلاع حرب إقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للخارجية الأردنية، الجمعة.
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وذكر البيان أن الوزيرين أجريا "مباحثات موسعة تناولت العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية وكل ما ترتكبه إسرائيل مما يدفع إلى هاوية حرب إقليمية".
كما تناول الصفدي ولافروف "جهود حل الأزمة السورية وضرورة التوصل لحل سياسي ينهي هذه الأزمة ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية".
وأكد الوزيران "عمق" العلاقات الثنائية التي تجمع بين الأردن وروسيا، وسبل تعزيزها في عديد مجالات. (الأناضول)
 
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