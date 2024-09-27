Advertisement

عربي-دولي

وسط تقدم المفاوضات.. أرمينيا: السلام مع أذربيجان في متناول اليد

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1253057-638630571503975082.jpg
Doc-P-1253057-638630571503975082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن إحلال السلام بين بلاده وأذربيجان "أصبح الآن ممكنا وفي متناول اليد".
جاء ذلك في كلمة ألقاها باشينيان، الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.
Advertisement
وذكر باشينيان، أنه تحدث في خطابه السابق عن دخول مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان في طريق مسدود.
وأضاف: "لكن اليوم أود أن أقول إن السلام بين أرمينيا وأذربيجان ليس ممكنا فحسب، بل هو في متناول اليد أيضا".
وقال إن أرمينيا وأذربيجان وقعتا في 30 آب الماضي، لائحة تنظم مبادئ عمل لجان ترسيم الحدود في البلدين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل "أول اتفاق قانوني ثنائي بين الطرفين"، وأن الخطوة التالية توقيع اتفاق السلام.
(الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:19 | 2024-09-27
15:04 | 2024-09-27
14:55 | 2024-09-27
14:48 | 2024-09-27
14:40 | 2024-09-27
14:38 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24