وسط تقدم المفاوضات.. أرمينيا: السلام مع أذربيجان في متناول اليد

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن إحلال السلام بين بلاده وأذربيجان "أصبح الآن ممكنا وفي متناول اليد".جاء ذلك في كلمة ألقاها باشينيان، الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.وذكر باشينيان، أنه تحدث في خطابه السابق عن دخول مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان في طريق مسدود.وأضاف: "لكن اليوم أود أن أقول إن السلام بين أرمينيا وأذربيجان ليس ممكنا فحسب، بل هو في متناول اليد أيضا".وقال إن أرمينيا وأذربيجان وقعتا في 30 آب الماضي، لائحة تنظم مبادئ عمل لجان ترسيم الحدود في البلدين.وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل "أول اتفاق قانوني ثنائي بين الطرفين"، وأن الخطوة التالية توقيع اتفاق السلام.(الأناضول)