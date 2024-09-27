حماس: نتانياهو ردد أكاذيب مفضوحة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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اتهمت حركة "حماس" رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بترديد "أكاذيب مفضوحة" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.وقالت الحركة في بيان: "إن نتانياهو واصل في كلمته فصول أكاذيبه المفضوحة، وصعَّد خلالها من تهديداته لشعوب المنطقة، في الوقت الذي يواصل فيه حربه المسعورة ويوسع دائرة جرائمه لتشمل أهلنا في لبنان".وخرج مندوبو لبنان وإيران والفلسطينيين ووفود أخرى من القاعة بينما اعتلى نتناياهو المنصة لإلقاء خطابه الذي قوض فيه الآمال في هدنة مع حزب الله مدتها 21 يوما اقترحتها فرنسا والولايات المتحدة ودعمتها عدة دول بعضها عربية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". (الوكالة الوطنية)