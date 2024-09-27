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رئيس وزراء سلوفينيا: نتنياهو أوقف هذه الحرب فورا

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:30
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دعا رئيس الوزراء السلوفيني روبيرت غولوب، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على غزة حالا.
جاء ذلك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، حيث ضرب بيده على المنصة وقال "نتنياهو أوقف هذه الحرب حالا".
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وأشار غولوب، إلى أن "الناس لا يعيشون حقا في غزة، إنهم موجودون فقط، والشيء الوحيد الذي يمتلكونه هو أن الغد سيكون أسوأ".
ولفت إلى تزايد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس أيضا، وأنها وصلت حد نقطة الغليان.
ودعا غولوب، إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، كما طالب بالإصلاح في الأمم المتحدة.
وأكد أن المدنيين في غزة كانوا أهدافا عسكرية مقصودة.
وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لمقتل العديد من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية".
ومخاطبا إسرائيل، قال غولوب: "أوقفوا سفك الدماء، وأوقفوا الآلام، وليرجع الرهائن إلى بيوتهم، وأوقفوا الاحتلال".
وضرب غولوب بيده على المنصة 3 مرات قائلا "نتنياهو أوقف هذه الحرب فورا". (الأناضول)
 
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