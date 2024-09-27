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عربي-دولي
هولندا ترسل طائرات إف-16 التي أخرجتها من الخدمة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
27-09-2024
|
14:55
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صرح وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز اليوم الجمعة بأن هولندا سترسل مقاتلات إف-16 القديمة التي استخدمتها لمدة 45 عاما إلى أوكرانيا بعد أن أخرجتها من الخدمة.
وكتب بريكلمانز في حسابه على منصة "إكس": "جرت الرحلة الوداعية لطائرة إف-16 الشهيرة في هولندا بعد 45 عاما من الخدمة المخلصة والكثير من المهام.. ستحصل الطائرة على حياة جديدة في أوكرانيا ورومانيا".
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وأعلنت القوات الجوية الملكية الهولندية في وقت سابق أنها ستخرج جميع مقاتلات إف-16 القديمة من الخدمة وتستبدلها بمقاتلات إف-35 الأحدث، وقررت لاهاي سابقا منح أوكرانيا مقاتلات إف-16 القديمة.
ووعدت هولندا بتسليم كييف 24 طائرة إف-16 لكن السلطات الهولندية لم تكشف حتى الآن عن عدد الطائرات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.
كما خططت وزارة الدفاع الهولندية لإرسال 18 مقاتلة من الطراز نفسه إلى مركز لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة هذه الطائرات في رومانيا حيث اتفقت رومانيا مع هولندا وشركة لوكهيد مارتن في العام الماضي على تشكيل مركز لتدريب الطيارين في القاعدة الجوية الرومانية رقم 86.
وأفادت تقارير غربية بأن الحد الأقصى من طائرات "إف-16" التي يمكن أن تحصل عليها كييف قد يصل إلى 79 مقاتلة، وأن الدول الغربية ستواصل عملية نقلها على مراحل طوال عام 2025.
(روسيا اليوم)
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