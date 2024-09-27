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عربي-دولي

بن فرحان: مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا

Lebanon 24
27-09-2024 | 15:04
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء اليوم أنّ "نتنياهو لم يذكر فلسطين أو الفلسطينيين وبدون فلسطين وحل مشكلتها لا سلام بالمنطقة".
وأوضح بن فرحان أنّ "مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا"، مضيفاً "نسعى لتأسيس إجماع دولي لإقامة الدولة الفلسطينية". (العربية)
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