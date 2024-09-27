بن فرحان: مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء اليوم أنّ "نتنياهو لم يذكر فلسطين أو الفلسطينيين وبدون فلسطين وحل مشكلتها لا سلام بالمنطقة".

وأوضح بن فرحان أنّ "مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا"، مضيفاً "نسعى لتأسيس إجماع دولي لإقامة الدولة الفلسطينية". (العربية)

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