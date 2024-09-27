بايدن وجّه فريقه لضمان اتخاذ السفارات الأميركية كافة التدابير الاحترازية

قال البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد لادخال تعديلات على الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط".

وذكر أن "بايدن وجّه فريقه أيضاً لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية".

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