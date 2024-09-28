نقل المرشد الإيراني إلى "مكان آمن".. هذا ما كشفته رويترز

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كشفت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر، ان المرشد الإيراني علي خامنئي نقل إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله السبد حسن نصر الله.من جهة أخرى، قالت مصادر إن إيران على اتصال دائم بحزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد "الخطوة التالية".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، السبت، عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي في حزب الله، علي كركي.وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد اغتيل في ليلة الجمعة. (العربية)