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عربي-دولي

الصراع مع "حزب الله" يتصاعد.. إسرائيل تستنفر قواتها من الضفة الغربية إلى الشمال

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت أنه استدعى ثلاث كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية وسط تصاعد الصراع مع حزب الله، بحسب وكالة "رويترز".

فيما قال ضابط بالجيش الإسرائيلي عن موضوع التعبئة، إن ذلك يفتح الخيارات ويرسل إشارة للجانب الآخر بأن الهجوم قد يأتي، في إشارة إلى الهجوم البري المحتمل في لبنان، وفق ما نقلت "واشنطن بوست".
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وفي الأمس، اتجهت عدة قوافل من سيارات ومركبات عسكرية على الطرق في شمال إسرائيل، وفق ما أظهرت عدة صور من عين المكان.

كما نقلت الشاحنات غرفاً آمنة محمولة، فضلا عن دبابات، وآليات وغيرها.

اقتحامات في الضفة
في الأثناء اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر السبت قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية سالم شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بعدة آليات عسكرية وتجولت في شوارع وأحياء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية بعدة آليات جابت شوارع وأحياء في البلدة، وسط إطلاق نار كثيف.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الجيش تمركز في منطقة المثلث وأطلق النار صوب مركبات المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كذلك تابعت أنه اقتحم أيضا مخيم عقبة جبر في أريحا، ونكل بشبان قرب بلدة العوجا شمالا. كما اقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس، بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة من جهة حاجز حوارة وتمركزت في منطقة السوق.(العربية)


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