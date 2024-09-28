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عربي-دولي

"لبنان سيجعل إسرائيل تندم"... خامنئي: مصير المنطقة تحدده "المقاومة"

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:16
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إعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية"، لافتاً إلى أن مصير المنطقة "تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله".

وقال خامنئي في بيان، إن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، مشدداً على أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
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وأضاف: "لم ينس الشعب اللبناني ان حزب الله هو  الذي قطع سيقان عسكريي الكيان الصهيوني وجعل لبنان عزيزا وشامخا"، مؤكداً أن لبنان سيجعل إسرائيل تندم.
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