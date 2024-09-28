Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تتهم روسيا بقتل مرضى بعد غارة على مستشفى في سومي

Lebanon 24
28-09-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1253518-638631302205764077.jpg
Doc-P-1253518-638631302205764077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلفت غارتان روسيتان على مستشفى في سومي في شمال شرق أوكرانيا، 7 قتلى وفق وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو.

وقال كليمنكو على تلغرام: "في سومي، ضرب الروس منشأة طبية مرتين". وأضاف أن الضربة الأولى أدت إلى قتيل وألحقت أضراراً بطوابق عدة في المستشفى، ما تطلّب إخلاءه.
Advertisement
ومع وصول عمال الإغاثة والشرطة إلى الموقع "ضرب العدو مجددا أثناء إجلاء المرضى".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-09-28
10:05 | 2024-09-28
09:51 | 2024-09-28
09:44 | 2024-09-28
09:36 | 2024-09-28
09:25 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24