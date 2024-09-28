أوكرانيا تتهم روسيا بقتل مرضى بعد غارة على مستشفى في سومي

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خلفت غارتان روسيتان على مستشفى في سومي في شمال شرق أوكرانيا، 7 قتلى وفق وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو.وقال كليمنكو على تلغرام: "في سومي، ضرب الروس منشأة طبية مرتين". وأضاف أن الضربة الأولى أدت إلى قتيل وألحقت أضراراً بطوابق عدة في المستشفى، ما تطلّب إخلاءه.ومع وصول عمال الإغاثة والشرطة إلى الموقع "ضرب العدو مجددا أثناء إجلاء المرضى".