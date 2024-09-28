غالانت: سنواصل تحقيق أهداف الحرب

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش يواصل العمل وفقًا لالتزامه بتحقيق أهداف الحرب، مؤكدًا أن القضاء على السيد حسن نصرالله يُعدّ أحد أهم العمليات في تاريخ إسرائيل.













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