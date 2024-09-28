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غالانت: سنواصل تحقيق أهداف الحرب

Lebanon 24
28-09-2024 | 08:52
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش يواصل العمل وفقًا لالتزامه بتحقيق أهداف الحرب، مؤكدًا أن القضاء على السيد حسن نصرالله يُعدّ أحد أهم العمليات في تاريخ إسرائيل.





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