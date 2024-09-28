Advertisement

عربي-دولي

هاريس تتقدم على ترامب في ميشيغان وويسكونسن

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1253609-638631436200824484.png
Doc-P-1253609-638631436200824484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بفارق ضئيل على الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ولايتي ميشيغان وويسكونسن المتأرجحتين، حسب استطلاعات رأي من صحيفة "نيويورك تايمز" و"سينا كوليدج"، تم نشرها اليوم السبت.
Advertisement

وفي ولاية ميشيغان، أيد 48% من الناخبين المحتملين ترشيح هاريس للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مقارنة بـ47% لترامب عن الحزب الجمهوري. وفي ولاية ويسكونسن، تتقدم المرشحة الديمقراطية، بـ49%، مقابل 47 % لترامب، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت استطلاعات الرأي السابقة، التي أجريت في أوائل آب الماضي، تقدم هاريس بشكل كبير. وبلغ هامش الخطأ حوالي زائد أو ناقص 4%، لكل استطلاع، مما يشير إلى أن النتيجة متقاربة للغاية.

وفي استطلاعات الرأي، أظهر ترامب قوة في قضايا اقتصادية، وذكر الاقتصاد بوصفه القضية الأهم للناخبين، يلي ذلك حقوق الإنجاب.

وتم إجراء استطلاعات الرأي هاتفياً في الفترة من 21 حتى 26 أيلول الجاري، بين 688 ناخباً محتملاً في ولاية ميشيغان، و680 في ولاية ويسكونسن. كما خلص الاستطلاع إلى تقدم هاريس بـ 9 نقاط مئوية على ترامب، في منطقة الكونغرس الثانية في نبراسكا، التي يمكن أن يصبح صوت واحد فيها حاسماً في المجمع الانتخابي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2024-09-28
12:09 | 2024-09-28
11:56 | 2024-09-28
11:36 | 2024-09-28
11:26 | 2024-09-28
10:57 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24