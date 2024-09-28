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عربي-دولي

البنتاغون يعلن: القوات الأميركية في المنطقة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:09
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على وقع اشتداد التصعيد على الجبهة اللبنانية، تكرر الموقف الأميركي نفسه.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم السبت أن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.
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وأضاف المتحدث باسمها بات رايدر اليوم السبت، أن أوستن عبّر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما أوضح الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد لحماية القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

أى هذا تزامنا مع كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي رأى أن أميركا لا يمكنها إنكار التواطؤ في اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأضاف أن هذه العملية ستجعل ما قال إنه "محور المقاومة" أكثر صلابة وقوة، بحسب تعبيره.

تأتي هذه التطورات بعدما أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمر بتعديل انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط "حسب الضرورة"، وذلك بعيد شن إسرائيل موجة من الضربات على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجه البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل نطاق الأهداف الأميركية.

كما وجه الرئيس الأميركي فريقه أيضا لضمان اتخاذ السفارات الأميركية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية.

يذكر أن حزب الله كان نعى اليوم السبت، الأمين العام حسن نصرالله وقال إنه التحق برفاقه الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاما، وفق تعبيره. (العربية) 
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