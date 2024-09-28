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عربي-دولي

رئيس أركان الجيش الإيراني: مصير المنطقة سيتم تحديده في المستقبل القريب

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:30
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قال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري اليوم السبت إن مصير المنطقة وفلسطين "سيتم تحديده في المستقبل القريب".

وأكد باقري في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "طريق الشهيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة".
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وتابع "بالارادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية ومؤازرة مجاهدي الأمة، سيتم تحديد مصير المنطقة وفلسطين العزيزة في المستقبل القريب".

ونعى "حزب الله" أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن دماء نصر الله "لن تذهب سدى.. وضربات المقاومة ستزداد ضراوة وقوة".

ودعا البرلمان الإيراني إلى "الرد بحزم على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت" واغتيال نصر الله. (روسيا اليوم) 
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